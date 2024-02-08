«Супер Крылья. Фильм» в кино с 15 февраля!

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8 февраля, 2024 реклама ООО «ВОЛЬГАФИЛЬМ» 0+

Бравый самолет Джетт и его друзья залетают на большие экраны!

15 февраля выходит анимационное приключение «Супер Крылья. Фильм», в котором любимые герои отправляются в головокружительное приключение. В сериале «Супер Крылья: Джетт и его друзья» самолетам-трансформерам нужно доставлять посылки в различные точки земли и приходить на помощь детям, которые в ней нуждаются. Франшиза завоевала популярность по всему миру, и теперь многие дети играют с фигурками ярко-красного самолета. Но настало время для большого экрана!

В полнометражном мультфильме супербыстрым самолетам теперь нужно сделать больше, чем просто побыть почтальонами — они должны спасти весь мир от злобного Билли-Вилли. У Джетта и его друзей (Диззи, Дона, Пола и других) не получится победить, если они не научатся таким важным вещам, как дружба, преданность и взаимовыручка. Вместе с ними таким же ценностям могут научиться их юные фанаты! Зрелищный мультфильм, наполненный светлыми эмоциями и смешными шутками, станет отличным стартом для маленького будущего киномана, а родители вместе с ним могут хорошо провести время за увлекательным приключением и вспомнить про простые человеческие ценности. Полететь в воздушное путешествие можно будет уже с 15 февраля.

А пока смотрите трейлер!



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