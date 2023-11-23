Необычные персонажи мультфильма «Большое маленькое приключение». Уже в кино!

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23 ноября, 2023 реклама ООО «ВОЛЬГАФИЛЬМ»

Среди многочисленных достоинств мультфильма «Большое маленькое приключение», который выходит в прокат 23 ноября, - его создатели, сюжет, атмосфера, а также необычные персонажи! Расскажем о них поподробнее.

Дон

Самый необычный - это, конечно же, главный герой. Дон - марионетка из кукольного театра, которому приходится играть роль шута. Но герою надоело постоянно получать банановый торт в лицо, ему хочется поменять амплуа, он мечтает стать рыцарем и спасать других. Хорошо, что у Дона богатое воображение. В нем сварливая чихуахуа становится яростным львом, а лужа после ливня - бескрайним морем. Над Доном все смеются и считают чудаком, но он знает сам про себя, что ему предначертана судьба не шута, а рыцаря. И кто знает, может быть, так получится не только в воображении, но и в реальной жизни?

Догги Дог

Кепка набок, тяжелая золотая цепь - да перед нами настоящий репер! Ну или тот, кто мечтает им быть. Догги Дога выбросили на улицу, и теперь он хочет найти новую семью и друзей. Среди обитателей Центрального парка больше всего псом интересуется такой же одинокий Дон, и два героя отправляются в приключения. У Догги Дога есть особенность, которой он очень дорожит, - в нем есть электронная схема, позволяющая производить заранее записанные строки. Но герой хочет сочинять рэп сам, а для этого ему стоит научиться у своего друга главному для этого качеству - воображению.

Еноты

“Кто не любит енотиков?” - вопрошает Дон, и действительно, кого не трогают эти милейшие существа? У родителей-енотов, примера настоящей любящей пары, есть три ребенка. Из-за своего озорства и любопытства маленькие енотики вечно встревают в неприятные ситуации, которых в Центральном парке хоть пруд пруди. Хорошо, что помимо опасностей, там есть и герои, которые всегда придут на помощь непоседам.

Ди

В любой труппе театра есть актриса, которая играет даму, попавшую в беду, и которую обязательно спасает прекрасный принц. И никто никогда не спрашивает у этой самой дамы, а нужно ли ее спасать? Может быть, она не нуждается ни в каком спасителе, а хочет быть героиней сама? Вот именно такой является Ди - марионетка, которая пошла против своего вечного образа и использовала опасную ситуацию, чтобы выйти из тени в самый центр сцены. Она - единственная, кто верит в Дона и силу его воображения, и эта вера помогает Дону спасти кукол, когда те попадают в беду.

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