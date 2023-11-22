5 причин посмотреть «Большое маленькое приключение» – новый анимационный фильм от создателей «Истории Игрушек»

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22 ноября, 2023 реклама ООО «ВОЛЬГАФИЛЬМ»

23 ноября в российский прокат выходит мультфильм французского режиссера Жереми Дегрюсона «Большое маленькое приключение». Яркую сказку о силе дружбы и воображения будет полезно посмотреть и взрослым, и детям – рассказываем, почему.

Знакомые герои в новых амплуа

Главного герой «Большого маленького приключения» зовут Дон. Основой для этого персонажа послужил тот самый Дон Кихот Ламанчский из романа Сервантеса. И как его литературный прообраз, Дон очень любит мечтать и воображать себе разные миры, где он - не объект насмешек, а рыцарь и герой. Не обошлось и без верного Санчо Пансы, или, как он показан в мультфильме, Догги Дога. Их невероятные приключения в Центральном парке Нью-Йорка ничуть не уступают тем, через которые прошли их книжные предшественники, и так дети смогут познакомиться с сюжетом из классики мировой литературы через любимые ими мультики.

Этот мир принадлежит мечтателям!

Как часто мы за вечной суетой забываем о таком важном качестве, как хорошее воображение? Почему маленькими мы выдумываем невероятные миры, а взрослея, мы запрещаем себе мечтать даже о чем-то вполне себе реальном? Режиссер «Большого маленького приключения» не согласен с таким положением дел, и поэтому он снял картину, посвященную мечтателям всех возрастов. Главная мысль мультфильма - с помощью дружбы и воображения можно совершать великие подвиги, ведь именно друзья и фантазия помогли Дону спасти своих друзей от грабителей.

Радость для глаз

“Большое маленькое приключение” делали настоящие профессионалы своего дела, и это видно в каждой прорисованной детали в кадре! Все персонажи выглядят очень ярко, у каждого есть свои индивидуальные особенности, например - узнаваемые усы на испанский манер у Дона, или тяжелая цепь рэпера у Догги Дога. Главная тема мультфильма, это, конечно, воображение, но винтаж театра кукол, масштабы Центрального парка… - все это воображать не надо, эти кадры нарисованы очень атмосферно и правдоподобно.

Смотреть точно не надоест

Даже самая красивая анимация может надоесть, если смотреть на нее долго, но это точно не проблема в “Большом маленьком приключении”. Основная часть мультфильма нарисована в 3D, но, когда Дон начинает воображать, картинка меняется, и перед нами появляется 2D картинка, нарисованная аля винтаж. Такой ход точно привлечет внимание любого зрителя, даже того, кто легко отвлекается.

И для детей, и для их родителей

Все мы любим отсылки. И “Большое маленькое приключение” предоставляет их огромное множество! Взрослый зритель увидит косвенное упоминание классики литературы, музыки, мирового кинематографа. Однако, все это использовано в мультфильме в очень понятной и для детей форме, эти отсылки никак не влияют на понимание сюжета, а являются приятным дополнением к нему.

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