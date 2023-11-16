Скоро в кинотеатрах — анимационный фильм «Большое маленькое приключение»!

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16 ноября, 2023 реклама ООО «ВОЛЬГАФИЛЬМ»

23 ноября в российских кинотеатрах выйдет в прокат новый анимационный фильм «Большое маленькое приключение» — захватывающее путешествие за грань воображения от сценаристов «Истории игрушек». Телеканал «Карусель» выступает информационным партнером проекта.

В центре сюжета мультфильма — мечтатель Дон Кихот. У него не бывает маленьких приключений, хоть он и не рыцарь, а всего лишь марионетка. Его безграничная фантазия превращает каждую возможность в грандиозный подвиг. Когда его друзей из кукольного театра похищают, Дон получает шанс стать настоящим героем. Вместе с плюшевым Догги Догом, ищущим семью, Дон отправляется в невероятное путешествие через весь Центральный парк Нью-Йорка. Теперь товарищам предстоит осознать силу дружбы, отваги и воображения.

«Это картина о дружбе, микс приключенческого кино и фэнтези, где сочетаются юмор и душевность. Наш фильм — современный рассказ о двух аутсайдерах, неудачниках, составляющих, несмотря на все свои различия, идеальную пару антигероев и друзей. Одного из них, безудержного мечтателя, нещадно высмеивают за то, что он постоянно погружается в фантазии. Второму недостает вдохновения, он не уверен в собственном стиле, из-за чего его и отвергают окружающие. Наше кино — это трибьют настоящей дружбе и раскрепощающей силе воображения, и адресовано оно мечтателям всех возрастов; каждому, кто хоть раз чувствовал себя оторванным от современной реальности и укрывался в фантазиях». — поделился режиссер Жереми Дегрюсон.

«Большое маленькое приключение» — фильм производства студии nWave («Кот Гром и заколдованный дом», «Королевский корги», «Стань легендой! Бигфут Младший»).

Мировая премьера картины состоялась в рамках официальной программы кинофестиваля в Анси. Также фильм был показан на фестивале SIFF в Шанхае.

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