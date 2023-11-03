Премьера! Церемония вручения Национальной детской премии «Главные герои — 2023». Трансляция из Государственного Кремлёвского дворца

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3 ноября, 2023

Настал момент узнать Главных героев 2023 года!

Телеканал «Карусель» приглашает на Церемонию вручения Национальной детской премии «Главные герои — 2023»!

Вас ждет встреча с персонажами из всеми любимых мультсериалов «Фиксики», «Смешарики», «Простоквашино», «Сказочный патруль», «Царевны», «Три кота», «Ми-Ми-Мишки», «Оранжевая корова», много загадок, шуток, сюрпризов, а также хиты Миланы Хаметовой, Таисии Скомороховой, Насти Кош, Люси Чеботиной, Миланы Филимоновой, Лины Ли и многих других известных артистов.

Праздник будет показан в эфире телеканала «Карусель» 4 ноября в 18:00 и 5 ноября в 11:00. Не пропустите!

