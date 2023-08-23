Смотрите эксклюзивный фрагмент из анимационного фильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»!

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23 августа, 2023 реклама ООО "Вольгафильм"

В эксклюзивном фрагменте полнометражного мультфильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка», который выходит на экраны 24 августа, детям со всей планеты рассказывают страшную историю о том, как злой колдун Черномор уносит незамужних девушек в свою башню.

«Но как выглядит колдун?», — задают вопросы дети, — «Зачем дракон колдуна похищает молодых красавиц?», «А главное, кто отважится спасти похищенных принцесс?»

Вы можете увидеть эксклюзивный фрагмент из анимационного фильма прямо сейчас!

Анимация современной адаптации одноименной поэмы А. С. Пушкина отсылает к популярным сказочным сюжетам, которые дети и их родители легко отгадают с первого взгляда.

«Сценарий анимационного фильма “Руслан и Людмила. Больше, чем сказка” написан по мотивам произведения Пушкина, которое все мы знаем с детства. Сохранив классическую историю, рассказанную в книге, мы решили сделать некоторых из любимых всеми героев более современными, — поделились создатели мультфильма. — Мы делаем наши сказки с большим сердцем и энтузиазмом. Мы хотим эту энергию передать зрителю, и, надеюсь, что те ее оценят».

Телеканал «Карусель» выступает информационным партнером проекта. Производители фильма — кинокомпания СТВ и анимационная студия «Воронеж». Картина создана при поддержке Фонда кино.

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