Телеканал «Карусель» рекомендует: анимационный фильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»

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18 августа, 2023

24 августа в российских кинотеатрах выйдет в прокат новый анимационный фильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» — захватывающая современная адаптация одноименной поэмы А. С. Пушкина для всей семьи. Телеканал «Карусель» выступает информационным партнером проекта.

В центре сюжета мультфильма — прекрасная и отважная Людмила, дочь великого князя, и Руслан — ее добрый и находчивый возлюбленный. Накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. «Черноморда» явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. Но вызволять ее кто будет, Пушкин?! Впрочем, и без автора сказки у Руслана нашлись соперники за ее руку и полцарства в придачу. Руслана ждет погоня через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и прочей сказочной невидалью, не говоря о сражении с самим Черномором на земле и в небесах.

«В нашем мультфильме есть отличная анимация, крепкий сценарий, основанный на книге, юмор и веселые шутки, замечательные герои (в том числе и новые персонажи), невероятные подвиги и приключения, а также неожиданные повороты сюжета. Это фантастическое роуд-муви в мир классической русской сказки» — поделились создатели анимационного фильма.

Производители фильма — кинокомпания СТВ и анимационная студия «Воронеж». Картина создана при поддержке Фонда кино.