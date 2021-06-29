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Кастинг в программу «Игра с умом»

29 июня, 2021

Телеигра, в основе которой лежит курс младшей школы по русскому языку и основам грамотной речи.

Приглашаются команды: мальчики и девочки – учащиеся 2-4 классов!
 
ВНИМАНИЕ! К участию в кастинге приглашаются команды из двух человек: друзья, родственники, соседи. Участники должны быть учениками одной параллели классов.
 
Кастинг проводится строго по записи и только на территории Москвы и Московской области! Присылайте заявку (видеовизитку с небольшим рассказом об участниках) на почту.
 
В письме не забудьте указать ФИО, возраст участников и контактный телефон для связи.

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