Кремлёвская ёлка 2021. Новогоднее представление

Добавить в закладки

5 января, 2021

Кремлёвская ёлка — у вас дома! Не пропустите показ волшебного представления 7 января на телеканале «Карусель»!

Главные герои сказки — Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет — разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают всё о пятом времени года. Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью «Времялёта» и посетят Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию.

В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. В этом сезоне Кремлёвской ёлки использованы виртуальные и классические декорации, подготовленные специально для спектакля. Зрители также увидят новые костюмы, изготовлением которых занимались опытные мастера. Одежда каждого персонажа продумана до мелочей, а наряд Деда Мороза заслуживает отдельного внимания!

Не пропустите показ спектакля 7 января в 19:30 на канале «Карусель»!